VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi
İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu
Kansere yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli açıklamalar
Sosyal konut projesinde bir müjde daha
Z kuşağını etkilemek istiyor
Kadro tamamlanıyor
Yeni tekli yolda
Thor'dan romantik hareket
40 kişilik stand-up
Kahve tanışması
Müzik buluşması
Baba-oğul keyfi
Konserimize ailecek gidiyoruz
Düğün sonrası sete çıkacak
Toprak'la birbirimize benziyoruz
Atama kararları Resmi Gazete'de
Valilik uyardı: Öğle saatlerine dikkat
Arsa yatırımları zirveden inmiyor
3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi
YAZ İSHALİ TEHLİKELİ OLABİLİR
Uzmanlardan 'post Covid sendromu' uyarısı
‘Helikobakter' tedavi edilmezse mide kanserine yol açabiliyor
06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00

40 kişilik stand-up

ABONE OL

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 18 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'daki gösterisinin provasını gerçekleştirdi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 18 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'daki gösterisinin provasını gerçekleştirdi. Hazırlıklarına aylar önce başlayan Sakallıoğlu'na, 20 dansçı eşlik edecek. Harbiye için gece gündüz çalıştığını belirten Sakallıoğlu, "Dizimde ödem oldu onunla ilgili tedavi görüyorum. Ama iyiyim, bu gösteri için zorlanmaya değer. Çok hayal kurdum ve güzel olmasını istiyorum. Dansçılar, davulcular, her biri için özel olarak tasarlanan kostümler ve sürprizler ile Harbiye'yi yıkacağız" dedi.

Etiketler : yasemin sakallıoğlu harbiye prova
Konuk olarak ekranda

Konuk olarak ekranda
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Seke seke kontrole geldi

Seke seke kontrole geldi
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Avcı'ya geri sayım

Avcı'ya geri sayım
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Sıcaktan kendini dışarı attı

Sıcaktan kendini dışarı attı
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes