40 kişilik stand-up

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 18 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'daki gösterisinin provasını gerçekleştirdi. Hazırlıklarına aylar önce başlayan Sakallıoğlu'na, 20 dansçı eşlik edecek. Harbiye için gece gündüz çalıştığını belirten Sakallıoğlu, "Dizimde ödem oldu onunla ilgili tedavi görüyorum. Ama iyiyim, bu gösteri için zorlanmaya değer. Çok hayal kurdum ve güzel olmasını istiyorum. Dansçılar, davulcular, her biri için özel olarak tasarlanan kostümler ve sürprizler ile Harbiye'yi yıkacağız" dedi.

