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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 18:17:00

2022 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 9'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2022 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2022

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mehmet Can Doğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Ayşegül Genç

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Mustafa Özel

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Elif Genç

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Can Acer

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Elçin İlyasoğlu Efendiyev

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mehmet Can Doğan

Kadim Türk kültürünün izlerini şiirinin özüne koyması, neredeyse bütün mesaisini şiire, şiir dergilerine, şiir üzerine araştırma ve inceleme yazılarına ayırdığı için Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Ayşegül Genç

Yenilenleri, kaybedenleri, kenarda kalanları derinlikli bir anlatım ve ikna edici bir dille anlattığı eserleriyle Türk Edebiyatı'na özgün katkılar sunduğu için Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Mustafa Özel

Dini hayat, siyaset, iktisat ve edebiyat alanlarında yaptığı çalışmaları, özellikle de iktisat ve edebiyat disiplinlerinin kesiştiği eserleri bulunmaktadır. Roman ve iktisat, roman ve siyaset eksenli eserleriyle Türk düşünce ve edebiyat hayatında önemli bir tema ve beslenme alanı oluşturduğu için Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Elif Genç

Şehrin kalabalığında, gerçeğin ağırlığında çıkış arayan insanların hikâyelerini ustalıklı bir dil, derinlikli gözlem ve biçim ustalığıyla anlattığı için Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Can Acer

Gündelik hayatı; işlek, ironiden beslenen ve güncel şiirin geldiği yerin farkında olan bir şiir diliyle aktarmadaki başarısıyla Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Elçin İlyasoğlu Efendiyev

Azerbaycan Edebiyatı ve kültürünün etkili şahsiyetlerinden olan yazar ve siyasetçi Efendiyev, yayımladığı hikâyeler ve romanlarla Azerbaycan'ın mücadelesinde önemli roller üstlenmiş, toplumun yaşadıklarına ayna tutmuştur. Edebi ve kültürel çalışmalarıyla iki ülke halkının yakınlaşmasına yaptığı katkılarla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İlhami Atalay

Resim sanatına uzun zamandır verdiği emek, geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkânlarıyla dile getirmedeki başarısı, yetiştirdiği öğrenciler yoluyla resim sanatının sevilmesinde ve gelişmesindeki katkılarıyla Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Etiketler : necip fazıl ödül star gazetesi türk medya
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