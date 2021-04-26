2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar

Oscar ödülleri olarak bilinen ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Akademi Ödülleri bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirildi. TRT 2'den naklen yayımlanan törende kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.

Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.

En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti.

Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.

Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.

Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

İŞTE 2021 OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI

EN İYİ FİLM

ÖDÜLÜ ALAN: Nomadland

DİĞER ADAYLAR

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ KADIN OYUNCU

ÖDÜLÜ ALAN: Frances McDormand - Nomadland

DİĞER ADAYLAR

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

EN İYİ ERKEK OYUNCU

ÖDÜLÜ ALAN: Anthony Hopkins - The Father

DİĞER ADAYLAR

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

EN İYİ YÖNETMEN

ÖDÜLÜ ALAN: Chloé Zhao - Nomadland

DİĞER ADAYLAR

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Emerald Fennell- Promising Young Woman

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

ÖDÜLÜ ALAN: Mank - Erik Messerschmidt

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

News of the World - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua james Richards

The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

ÖDÜLÜ ALAN: Emerald Fennell-Promising Young Woman

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

ÖDÜLÜ ALAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

DİĞER ADAYLAR

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

ÖDÜLÜ ALAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

DİĞER ADAYLAR

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

EN İYİ FİLM ULUSLARARASI

ÖDÜLÜ ALAN: Another Round (Danimarka)

DİĞER ADAYLAR

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

ÖDÜLÜ ALAN: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

EN İYİ SES

ÖDÜLÜ ALAN: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

ÖDÜLÜ ALAN: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

EN İYİ BELGESEL

ÖDÜLÜ ALAN: My Octopus Teacher

DİĞER ADAYLAR

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

ÖDÜLÜ ALAN: Tenet

DİĞER ADAYLAR

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

EN İYİ KISA FİLM

ÖDÜLÜ ALAN: Two Distant Strangers

DİĞER ADAYLAR

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

EN İYİ ANİMASYON FİLM

ÖDÜLÜ ALAN: Soul

DİĞER ADAYLAR

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

ÖDÜLÜ ALAN: Youn Yuh-jung - Minari

DİĞER ADAYLAR

Amanda Seyfried - Mank

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

EN İYİ MÜZİK

ÖDÜLÜ ALAN: Soul

DİĞER ADAYLAR

Da 5 Blood

Mank

Minari

News of the World

EN İYİ PRODÜKSİYON

ÖDÜLÜ ALAN: Mank

DİĞER ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

EN İYİ KURGU

ÖDÜLÜ ALAN: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

ÖDÜLÜ ALAN: Mank

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

News of the World

Nomadland

Trial of the Chicago 7

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

ÖDÜLÜ ALAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah

ADAYLAR

Hear My Voice - The Trial of Chicago 7

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Si (Seen) - The Life Ahead

Speak Now - One Night In Miami

EN İYİ YAPIM TASARIMI

ÖDÜLÜ ALAN: Mank

DİĞER ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

JEAN HERSHOL İNSANLIK ÖDÜLÜ

Tyler Perry - Perry Vakfı