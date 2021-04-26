2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. 93. Akademi Ödülleri Türkiye saati ile 03:00'te başladı. TRT 2'de canlı olarak ekrana gelen törende ödüller sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü Nomadland alırken en iyi yönetmen ödülünü ise aynı filmin yönetmeni Chloé Zhao kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü Frances McDormand, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Anthony Hopkins aldı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar...
Oscar ödülleri olarak bilinen ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Akademi Ödülleri bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirildi. TRT 2'den naklen yayımlanan törende kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı.
Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.
En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti.
Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.
Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.
Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.
Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.
Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.
İŞTE 2021 OSCAR ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI
EN İYİ FİLM
ÖDÜLÜ ALAN: Nomadland
DİĞER ADAYLAR
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
EN İYİ KADIN OYUNCU
ÖDÜLÜ ALAN: Frances McDormand - Nomadland
DİĞER ADAYLAR
Carey Mulligan - Promising Young Woman
Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
EN İYİ ERKEK OYUNCU
ÖDÜLÜ ALAN: Anthony Hopkins - The Father
DİĞER ADAYLAR
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
EN İYİ YÖNETMEN
ÖDÜLÜ ALAN: Chloé Zhao - Nomadland
DİĞER ADAYLAR
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Emerald Fennell- Promising Young Woman
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
ÖDÜLÜ ALAN: Mank - Erik Messerschmidt
DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt
News of the World - Dariusz Wolski
Nomadland - Joshua james Richards
The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
ÖDÜLÜ ALAN: Emerald Fennell-Promising Young Woman
DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
ÖDÜLÜ ALAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
DİĞER ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
ÖDÜLÜ ALAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
DİĞER ADAYLAR
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
EN İYİ FİLM ULUSLARARASI
ÖDÜLÜ ALAN: Another Round (Danimarka)
DİĞER ADAYLAR
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
ÖDÜLÜ ALAN: Ma Rainey's Black Bottom
DİĞER ADAYLAR
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
EN İYİ SES
ÖDÜLÜ ALAN: Sound of Metal
DİĞER ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
ÖDÜLÜ ALAN: Ma Rainey's Black Bottom
DİĞER ADAYLAR
Emma
Mank
Mulan
Pinocchio
EN İYİ BELGESEL
ÖDÜLÜ ALAN: My Octopus Teacher
DİĞER ADAYLAR
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
ÖDÜLÜ ALAN: Tenet
DİĞER ADAYLAR
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
EN İYİ KISA FİLM
ÖDÜLÜ ALAN: Two Distant Strangers
DİĞER ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
White Eye
EN İYİ ANİMASYON FİLM
ÖDÜLÜ ALAN: Soul
DİĞER ADAYLAR
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
ÖDÜLÜ ALAN: Youn Yuh-jung - Minari
DİĞER ADAYLAR
Amanda Seyfried - Mank
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
EN İYİ MÜZİK
ÖDÜLÜ ALAN: Soul
DİĞER ADAYLAR
Da 5 Blood
Mank
Minari
News of the World
EN İYİ PRODÜKSİYON
ÖDÜLÜ ALAN: Mank
DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
News of the World
Tenet
EN İYİ KURGU
ÖDÜLÜ ALAN: Sound of Metal
DİĞER ADAYLAR
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
ÖDÜLÜ ALAN: Mank
DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
News of the World
Nomadland
Trial of the Chicago 7
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
ÖDÜLÜ ALAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah
ADAYLAR
Hear My Voice - The Trial of Chicago 7
Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
Io Si (Seen) - The Life Ahead
Speak Now - One Night In Miami
EN İYİ YAPIM TASARIMI
ÖDÜLÜ ALAN: Mank
DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
News of the World
Tenet
JEAN HERSHOL İNSANLIK ÖDÜLÜ
Tyler Perry - Perry Vakfı