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09 Kasım 2021 Salı 17:58:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 17:58:00

2021 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2021 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Şiir yazmanın yanı sıra şiir üzerinde düşünen ve düşüncelerini akıcı denemeler halinde okuyucuya sunan şair Mustafa Aydoğan, imgeyi şiirde önemseyip başarıyla kullanan, gelenekten beslenerek yeniliği arayan, lirizme meyyal, yalın ama bir o kadar da derinlikli şiiriyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Gündelik hayatı, insanlık dramlarını ve geleneğin hâllerini ayrıntının gücüyle, görüntüler, sesler, eşyalar üzerinden etkili, sahici bir dille anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Geleneksel düşünce birikimini modern düşüncenin imkanlarını dikkate alarak yorumlayan öncü ve ufuk açıcı ilmi çalışmaları nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Dış dünyaya yenilmiş, içine kapanmış duyarlı kişilerin gerçeklerini akışkan bir dil, etkili anlatım ve başarılı bir atmosferle öyküleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Edebiyatın roman türünde kararlı yürüyüşü, çarpıcı ve sıra dışı konuları ustaca bir kurgu ile roman dünyasına aktarışı ve bunu temiz ve işlenmiş bir dil ile gerçekleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Gençlik dönemi boyunca sanatsal kimliğini kurgularken yaşadığı felsefi açmazlara bir çözüm aramış, Uzakdoğu'dan, Ortadoğu'ya, Avrupa'dan Mağribe birçok coğrafyanın farklı zaman dilimine ait sanat dillerini incelemiş ve nihayetinde tevhidi bakış açısı ile kişisel serüvenini İslamiyetle buluşturmuş bir sanatçı-yazar olarak Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Derin bir vukufa sahip olduğu tasavvufun yanı sıra felsefe, kelam, fıkıh ve edebiyat alanında da yetkin bir ilim adamı olarak, başta tasavvuf tarihi olmak üzere İslam ilimleri alanında kıymetli makale ve kitaplarıyla akademiye ve düşünce dünyasına yol gösterici katkılar sağlayan, öğrenci yetiştiren ve birçok klasik eseri Türkçe'ye kazandıran Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.

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