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03 Aralık 2020 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 16:00:00

2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2020 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 7'ncisi gerçekleşecek Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 ödül belirlendi.

Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin pandemi nedeniyle çevrim içi toplantılar yaparak aldığı kararlar neticesinde 2020 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2020

Necip Fazıl Şiir Ödülü: İhsan Deniz

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Sevinç Çokum

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Ekrem Demirli

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Zeynep Arkan

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Mahmut Coşkun

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Prof. Dr. Taha Abdurrahman

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Cahit Koytak

Necip Fazıl Şiir Ödülü: İhsan Deniz

Kendine özgü lirik ve seçkinci bir şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Sevinç Çokum

İnsan ile eşya arasındaki ilişkileri, değişimin yarattığı açmazları, kaybedilen güzellikleri derinlikli psikolojik, sosyolojik tahliller ve dil yetkinliği ile eserlerine yansıtması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Ekrem Demirli

Tasavvuf üzerine kaleme aldığı araştırma eserleri, tahlile dayalı makale ve kitaplarıyla sunduğu ilmî tebliğlerin yanı sıra klasik eserlerden yaptığı tercüme çalışmaları nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Zeynep Arkan

Şiirinde gösterdiği canlılık ve gündelik hayat unsurlarını yenilikçi bir biçemle yakalama başarısı ile Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Mahmut Coşkun

Modern hayatın açmazlarını, insan ruhunun karmaşıklığını anlattığı eserlerindeki yüksek gözlem gücü, derinlikli çözümlemeleri ve insan doğasına ilişkin sırları aktarmadaki başarısı ile Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Prof. Dr. Taha Abdurrahman

İslam düşüncesinin ihyasına yönelik yüksek felsefi çabası, disiplinler arası yaklaşımın yanı sıra geleneksel birikimi dikkate alan kuşatıcı yöntemiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Cahit Koytak

İlk kitabı İlk Atlas’tan bugüne kadar yayımlanan eserlerinin her biriyle Türk şiirine genişlik, derinlik ve çeşitlilik kazandıran, Türkçemize çevirdiği birbirinden kıymetli eserlerle dilimizi ve kültürümüzü zenginleştiren; edebiyat camiasında gösterdiği sorumlu, ağırbaşlı ve duyarlı duruşuyla örnek bir şahsiyet olan Cahit Koytak Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Etiketler : star gazetesi necip fazıl ödülleri necip fazıl 2020 ödülleri
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