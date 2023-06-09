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09 Haziran 2023 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 15:20:00

"20. Geleceğin Sineması"na başvurular başladı

Kaynak: AA

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Bu yıl 20. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları alınmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları "www.geleceginsinemasi.com" adresinden yapılabilecek.

Başvurular 3 Temmuz'da sona erecek.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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