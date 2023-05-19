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19 Mayıs 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 10:45:00

19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Kaynak: AA

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında kaldığı otel, günümüzde Gazi Müzesi olarak ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Gazi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da altı gün kaldığı Mıntıka Palas Otel, 1940 yılından beri müze olarak hizmet veriyor. Tarihi bina, Büyükşehir Belediyesince 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi ve yeniden düzenlenerek Gazi Müzesi oldu.

İki katlı müze binasının alt katında Atatürk'e ait silah ve giysilerin yer aldığı bölümün duvarlarında 1919 yılından Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemi yansıtan fotoğraflar sergileniyor.

Müzenin girişindeki seramik rölyef, Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışını simgeliyor. İki katlı müzenin ikinci katında Atatürk'e ait eşyalar ile Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelleri sergileniyor.

Üst kattaki diğer bölümlerde ise, Atatürk'ün Mıntıka Palas'ta kaldığında kullandığı dinlenme, yatak ve çalışma odalarıyla birlikte bir banyo yer alıyor.

19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açtı.

Müze sorumlusu Rafet Karaçal, müzenin 1902 yılında otel olarak inşa edildiğini hatırlattı.

Karaçal, "Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a geldiği zaman burası Mustafa Kemal Paşa'nın kalacağı şekilde düzenleniyor ve o dönemde burada konaklıyor. Burası 1940 yılında Belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor. 1997 yılında sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gazi Müzesi olarak faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Müzede 196 adet eser bulunduğunu anlatan Karaçal, "Bunların bir kısmı Büyükşehir Belediyesinden devrolan eserler, diğer bir kısmı ise Anıtkabir'den müzemize kazandırılan eserlerdir. Müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu kişisel eşyalar, seyahat çantası ve burada Bozkurt Lotus davası sonrasında Atatürk'e hediye edilen Bozkurt heykeli bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karaçal, yıl boyunca müzenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Etiketler : mustafa kemal atatürk gazi müzesi samsun turist
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