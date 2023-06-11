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14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı
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11 Haziran 2023 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 12:15:00

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı

Kaynak: AA

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Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 14'üncüsü, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Gala Konser" ile başladı.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, depremzedeler ile şehit yakınlarının da katıldığı konserde solist sanatçılardan soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdi.

Verdi, Bizet, Rossini, Puccini, Handel, Lehar, Offenbach'ın aryalarının yer aldığı konserde, Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası, solistlere eşlik etti.

Sanatçılar, konserin sonunda izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerine ait etkinliklerin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran'da "Saraydan Kız Kaçırma", 15 Haziran'da "La Traviata", 18 Haziran'da "Andrea Chenier" ve 22 Haziran'da "Aida Operası" ile AKM'de devam edecek.

Etiketler : uluslararası istanbul opera festivali akm konser
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