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25 Eylül 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 16:30:00

1,4 milyon yıllık fosil şaşkınlığı

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İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı alanında haziran sonunda bulunan ve 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa'da bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Atapuerca'da 30 Haziran'da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına devam edilse de bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili olduğunu belirtiyor. Dünya Mirası kabul edilen Atapuerca'dan 2000'de çıkartılan eski taş çağına ait insan ve hayvan fosilleri Burgos kentindeki İnsan Evrimi Müzesi'nde sergileniyor.

Etiketler : ispanya burgos kazı arkeoloji fosil
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