13. Uluslararası Dergi Günleri'ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti

Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl edebiyatçı yazar Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilen "13. Uluslararası Dergi Günleri" sona erdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen fuarda, yurt içinden ve dışından çocuk, gençlik, okul, düşünce, edebiyat alanlarında yüzlerce dergi yer aldı.

Fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, "Bu yıl 13'ncüsünü icra ettiğimiz ve kültürel etkileşime ciddi katkısı olduğunu düşündüğümüz Dergi Günleri, katılan dergicilerimizin ortak kanaatiyle kısa sürdü. Umarım ki etkisi uzun olur ve gençlerimizle buluşup yapmayı planladığımız çalışmalarla çoğalarak büyür." dedi.

Uçar, dört gün boyunca Dergi Günleri'ne katılan ve destekleyen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kalbinde gerçekleşen bu etkinliğe gelen ailelere, gençlere, çocuklara, hanımefendi ve beyefendilere de özel teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte yanımızda duran kurum ve kuruluşlara, sesimizi duyuran basın mensuplarına da teşekkür ederim. Kurumların çıkardığı kültürel dergiler özel alkışı ve takdiri hak ediyor, bunun da altını hassaten çiziyorum. Seneye aynı vakitlerde buluşmak üzere dergilerden ve kültürel çalışmalardan kopmamanızı temenni ediyorum."

Fuar boyunca, 200'e yakın etkinliğin yanı sıra Mevlana İdris'e ithafen çocuklara özel programlar yapıldı.

Etkinlik kapsamında aynı yıl içinde vefat eden Sezai Karakoç, Bülent Parlak ve Rasim Özdenören için de özel anma programları düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Güngören Belediyesi, Albayrak Medya ve Turkuvaz Medya'nın destek verdiği fuarı, 40 binin üzerinde okur ziyaret etti.

Dört gün boyunca farklı etkinlikler bağlamında Yusuf Kaplan, Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Yakup Köse, Dursun Çiçek, Sibel Eraslan, Turan Kışlakçı, Emre Topoğlu, Eyüp Kadir İnan, Cihan Aktaş, Sadettin Acar, Bekir Cantemir, Adem Özköse olmak üzere birçok isim dergicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Başkanı Metin Erol ve pek çok yazar, çizer ve kültür insanları da Dergi Günleri'ni ziyaret etti.

Toplam 15 ülkeden dergiler de fuarda hem ülkelerini temsil etti hem de dergilerini tanıtma ve ilgilileriyle tanışıp görüşme imkanı buldu.

Fuarın son gününde ayrıca geleneksel hale gelen dergi ödülleri dağıtıldı.

"Yılın Kapak Ödülü" Geçerken dergisinin, "Yılın Çeviri Ödülü" Temmuz dergisinin, "Yılın Çizer Ödülü" Hasan Aycın'ın, "Yılın Editör Ödülü" Teklif dergisinin, "Yılın Dosya Konusu Ödülü" Karabatak'ın, "Yılın Grafik Tasarım Ödülü" İkinci Kat'ın, "Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü" Muhit'in, "Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü" Filistin'den Mescidi Aksa'daki anaokulu yaş grubu için yıllardır maddi zorluklara rağmen çıkmaya devam eden Anwar ve Samah dergilerinin oldu.

"Yılın Fanzin Ödülü" Tipik Fanzin'e, "Yılın İhtisas Dergisi Ödülü" Panaroma'ya, "Yılın Teşvik Ödülü" Sanki, Mefkure ve Haki dergilerine verilirken, "Fuar Özel Ödülü" Mevlana İdris'in ailesine takdim edildi.