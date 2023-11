11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri belli oldu!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 08-16 Aralık tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelecek. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" İçin 8 Film Yarışacak!

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda İsmail Doruk'un 1981 yılında aynı köyde yaşayan iki gencin evlenmesi ile başlayan olayların beklenmedik bir biçimde sonuçlanması anlatan ve dünya prömiyerini 29. Kolkata Uluslararası Film Festivali'nde yapan 60 Gün; Umut Evirgen'in işlemediği bir suçtan yargılanan, annesinin travmalarını içselleştirerek hikayeler arasında savrulan Murat'ın hikayesine odaklanan ve Adana Altın Koza Film Festival'inde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ile En İyi Sanat Yönetimi, Ankara Film Festivali'nde En İyi Özgün Müzik ödülleri kazanan Annesinin Kuzusu; Mesut Keklik'in İstanbul'un kenar bir semtinde, henüz 20'li yaşlarının başında genç bir adam olan Ali'nin, işini ve evini geride bırakarak yeni bir hayat için suça bulaşmasını, ani alınmış kararlar sonunda sokakta yaşamak zorunda kalmasını anlatan Bölge; Tufan Şimşekcan'ın mevsimlik tarım işçisi olan ama okula gitmeyi hayal eden Ceylin'in hikayesini konu alan ve 54.Hindistan Uluslararası Film Festivali'nin "Dünya Sineması Bölümü"nde dünya prömiyerini yapan Ceylin; Yiğit Küçükkibar'ın aynı yolculuğa çıkartılmış iki insanın bir haftaya sığdırdıkları içsel yolculuğunu sıra dışı deneyimle anlatan Gün Batımına Birkaç Gün Kala; Mehmet Demir Yılmaz'ın çözülemeyen erkek kadın ilişkileri farklı bir bakış açısı ile değindiği Kum Zambağı; Nursen Çetin Köreken'in sokaklarda çalışan üç arkadaş Hilal, Ayşe ve Mercan'ın şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim tarafından kaçırılmasını ve zorbalıklarına maruz kalmasını konu alan Üç Arkadaş; Miraç Atabey'in küçük bir Karadeniz köyünde babasının cenaze merasimi hazırlıklarıyla meşgul olan bir adamın üç trajikomik gününe odaklanan Zamanımızın Bir Kahramanı filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Dünya Prömiyeri

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı" "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri dünya prömiyerlerini, "60 Gün" ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecekler.

Ulusal Yarışmanın İlk Filmleri

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarışacak.

En İyi Film'e 200.000 TL para ödülü verilecek.

"Boğaziçi Film Festivali"nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk Sineması'nın ulusal ve uluslararası sektörel alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül olarak En İyi Film'e verilen Altın Yunus'un yanı sıra 200.000 TL para ödülü verilecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Sinemaya desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını, 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülünü 200 bin Türk Lirası'na çıkardıklarını açıkladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "11. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.