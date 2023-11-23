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11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı!
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23 Kasım 2023 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 13:04:00

11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı!

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Bu yıl 8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi paylaşıldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Boğaziçi Film Festivali, 9-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi minyatür sanatçısı Onur Hastürk imzası taşıyor.

Festivalin dinamizminin ve zengin kültürünün ön plana çıkarıldığı afiş, klein mavisinin geometrik formu ile çağdaş ve güncel bir bakış açısını temsil ederken, etrafındaki tezhip süslemeleri ile gelenekselliğin izlerini taşıyor.

Afişin üst kısmında konumlanan ve altın motiflerle tasarlanan yunus deseniyle "Altın Yunus" ödüllerine ve festivalin prestijine vurgu yapan Hastürk, renk seçiminde kontrastı vurgulayarak görsel etkiyi artırıyor. Tasarım sürecinde, festivalin dinamizmini ve zengin kültürel bağlamını ön plana çıkarmaya odaklanan sanatçı, geleneksel ve çağdaş öğeleri afişte dengeliyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "11. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Etiketler : boğaziçi kültür sanat vakfı boğaziçi film festivali sinema sinemasever
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