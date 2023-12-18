TürkMedya ana medya sponsorluğunda düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği tören, önceki akşam AKM'de yapıldı.

Gecede Umut Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği 'Annesinin Kuzusu' filmi 4 ödül birden kazanarak geceye damga vurdu.

Yapım, 'En İyi Ulusal Film', 'En İyi Yönetmen' 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünü aldı.

Alina Boz, gecede eşi Umut Evirgen'i 'Beraber nice ödüllere' sözüyle kutladı.

EŞİ ALİNA BOZ'A İTHAF ETTİ

Ödülünü Festival Başkanı Ogün Şanlıer'den teslim alan Evirgen, 'Öncelikle taze evliyim. Bu ödülü eşim için alıyorum' dedi ve ekledi: 'Film yapmak gerçekten çok zor. Ben 6-7 yıl önce ilk kısa filmimle de Boğaziçi Film Festivali'nde yarışmıştım. Şimdi aradan birkaç film geçti. İlk kısa filmimi çekmemde vesile olan okuldan hocam Feride Çiçekoğlu'ydu. Bu filmi de beraber yazdık." Gecede Evirgen'i eşi Alina Boz da yalnız bırakmadı. Boz, "Ben de Umut sayesinde bayağı bir festival gezdim. Boğaziçi Festivali'nde olmak güzel. Bakalım inşallah güzel ödüller alırlar" dedi.

İŞTE KAZANANLAR

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü

Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi İlk Film Ödülü

Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey

En İyi Yönetmen Ödülü

Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi Senaryo Ödülü

Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Yiğit Küçükkibar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Selin Şekerci / Annesinin Kuzusu

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Uğur Güneş / Gün Batımına Birkaç Gün Kala

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

Annesinin Kuzusu /Sebastian Weber

En İyi Kurgu Ödülü

Gün Batımına Birkaç Gün Kala

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü

Gün Batımına Birkaç Gün Kala

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü

En İyi Yönetmen Ödülü

A House In Jerusalem / Muayad Alayan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Sea Sparkle / Saar Rogiers

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Empty Nets / Hamid Reza Abbasi

Jüri Özel Ödülü

Àma Gloria / Marie Amachoukeli

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Belgesel Ödülü

Oyun Bitti / Saeid Mayahy, Miriam Carlsen

Jüri Özel Ödülü

Kedi Adam / Seyid Çolak

KISA FİLM YARIŞMASI

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü

Highway Of A Broken Heart/ Nikos Kyritsis

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film

Kurdun Kutusu / Uğur Savaş

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film

Silhoutte / Savva Dolomanov

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü

Apartman Boşluğu / Can Baran