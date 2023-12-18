11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu! ‘Annesinin Kuzusu'na ödül yağdı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
11. Boğaziçi Film Festivali'nde Umut Evirgen'in yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Annesinin Kuzusu' yapımı ‘En İyi Film' başta olmak üzere 4 ödül kazandı. Evirgen ödülünü eşi Alina Boz'a ithaf etti.
TürkMedya ana medya sponsorluğunda düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği tören, önceki akşam AKM'de yapıldı.Gecede Umut Evirgen'in yönetmenliğini üstlendiği 'Annesinin Kuzusu' filmi 4 ödül birden kazanarak geceye damga vurdu.
Yapım, 'En İyi Ulusal Film', 'En İyi Yönetmen' 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünü aldı.
Alina Boz, gecede eşi Umut Evirgen'i 'Beraber nice ödüllere' sözüyle kutladı.
EŞİ ALİNA BOZ'A İTHAF ETTİ
Ödülünü Festival Başkanı Ogün Şanlıer'den teslim alan Evirgen, 'Öncelikle taze evliyim. Bu ödülü eşim için alıyorum' dedi ve ekledi: 'Film yapmak gerçekten çok zor. Ben 6-7 yıl önce ilk kısa filmimle de Boğaziçi Film Festivali'nde yarışmıştım. Şimdi aradan birkaç film geçti. İlk kısa filmimi çekmemde vesile olan okuldan hocam Feride Çiçekoğlu'ydu. Bu filmi de beraber yazdık." Gecede Evirgen'i eşi Alina Boz da yalnız bırakmadı. Boz, "Ben de Umut sayesinde bayağı bir festival gezdim. Boğaziçi Festivali'nde olmak güzel. Bakalım inşallah güzel ödüller alırlar" dedi.
İŞTE KAZANANLAR
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü
Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen
En İyi İlk Film Ödülü
Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey
En İyi Yönetmen Ödülü
Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen
En İyi Senaryo Ödülü
Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Yiğit Küçükkibar
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Selin Şekerci / Annesinin Kuzusu
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Uğur Güneş / Gün Batımına Birkaç Gün Kala
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Annesinin Kuzusu /Sebastian Weber
En İyi Kurgu Ödülü
Gün Batımına Birkaç Gün Kala
FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü
Gün Batımına Birkaç Gün Kala
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü
En İyi Yönetmen Ödülü
A House In Jerusalem / Muayad Alayan
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Sea Sparkle / Saar Rogiers
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Empty Nets / Hamid Reza Abbasi
Jüri Özel Ödülü
Àma Gloria / Marie Amachoukeli
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
En İyi Ulusal Belgesel Ödülü
Oyun Bitti / Saeid Mayahy, Miriam Carlsen
Jüri Özel Ödülü
Kedi Adam / Seyid Çolak
KISA FİLM YARIŞMASI
Ahmet Uluçay Büyük Ödülü
Highway Of A Broken Heart/ Nikos Kyritsis
En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film
Kurdun Kutusu / Uğur Savaş
En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film
Silhoutte / Savva Dolomanov
İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü
Apartman Boşluğu / Can Baran