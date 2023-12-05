11. Boğaziçi Film Festivali'nde Kısa Kurmaca ve Belgesel Yarışma Filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festival sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan 11. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal ve Uluslararası Kurmaca Kısa ile Ulusal Belgesel yarışmalarında yer alan filmleri seçecek jüri belirlendi.

Yılın En İyi Kısa Kurmaca Filmlerini Ali Tanrısever, Kristof Deak ile Osman Nail Doğan Seçecek!

Bu yıl festivalin kurmaca film yarışmalarında yer alacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; "Saf" film ile 2018 Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödülle ayrılan yönetmen "Ali Tanrısever"; kısa filmi "Sing" ile 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Hareketli Aksiyon Kısa Filmi Ödülü kazanan, "Captives" filmi ile "En İyi Film ve En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere 10 kategoride "Macar Film Ödülü"ne layık görülen yapımcı, yönetmen ve senarist "Kristof Deak" ile "Güvercin Hırsızları" filmi ile Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapan, 30. Ankara Film Festivali "En İyi Film Ödülü" başta olmak üzere uluslararası ve ulusal birçok film festivalinden ödül alan senarist ve yönetmen "Osman Nail Doğan" yer alıyor.

Gülben Arıcı, Mehmet Bahadır Er ve Süleyman Tezgel Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Koltuğunda

Festivalin ulusal belgesel film yarışmalarında yer alan belgeselleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında ise; 10. Boğaziçi Film Festivali'nden "Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü" ile 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nden "En İyi Kısa Film Ödülü" alan "Kennedy'nin Doğuşu" filminin yönetmeni "Gülben Arıcı"; yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı "Sev Beni", "Omar ve Biz", "Klondike" gibi filmleriyle Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali, İstanbul Film Festivali gibi festivallerden önemli ödüller kazanan Amerika, Rusya, Portekiz, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Kosova gibi ülkelerin uluslararası festivallerinden ödüller ile dönen yapımcı, yönetmen "Mehmet Bahadır Er" ile 2014- 2021 yıllarında TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü görevi üstlenen yapımcı "Süleyman Tezgel" yer alıyor.

Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek olan en iyi filme 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Kısıtlı imkanlarla yaratıcı kısa filmlere imza atan Ahmet Uluçay anısına verilen ve gelenekselleşen ödül bu yıl on birinci kez sahibini bulacak. Belgesel kategorisinde ise; en iyi ulusal belgesele 50.000 TL ödül verilecek. Her kategorinin en iyi filmine 30.000 TL ödül verilirken, Ulusal Kısa Kurmaca Yarışmasındaki bir filme 20.000 TL değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de verilecek.

11. Boğaziçi Film Festivali'nde Farah Nabulsi ile Kristof Deak'ten "Masterclass" verecek.

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve seçkin örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalde bu yıl; 2021 yılında ilk yönetmenlik denemesi olan "The Present" filmi ile "En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film Akademi Ödülü'ne aday gösterilen, yine 2021 yılında "En İyi Kısa Film" dalında BAFTA Ödülü kazanan ve "The Teacher" filmi ile 48. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyer yapan yönetmen Farah Nabulsi ile kısa filmi "Sing" ile 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Hareketli Aksiyon Kısa Filmi Ödülü kazanan, "Captives" filmi ile "En İyi Film ve En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere 10 kategoride "Macar Film Ödülü"ne layık görülen yapımcı, yönetmen ve senarist Kristof Deak ustalık sınıfı gerçekleştirecekler.

İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi, 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Atlas 1948 Sineması'nda; Macar yapımcı, yönetmen ve senarist Kristof Deak ise 13 Aralık Çarşamba saat 18.30'da Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacaklar. Farah Nabulsi'nin kaybettiği oğlunun yasını tutan Filistinli bir öğretmen'in Batı Şeria'daki kargaşanın içinde iki öğrencisi Yacoub ve Adam'a verdiği duygusal destek ile İngiliz gönüllü işçi olan Lisa ile romantik ilişkisini anlatan ve "The Teacher" filmi ise 11. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışını 8 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirecek.