11. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Festival'in Açılış Filmi; "The Teacher"

11. Boğaziçi Film Festivali bugün Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek açılışını İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin kaybettiği oğlunun yasını tutan Filistinli bir öğretmenin Batı Şeria'daki kargaşanın içinde iki öğrencisi Yacoub ve Adam'a verdiği duygusal destek ile İngiliz gönüllü işçi olan Lisa ile romantik ilişkisini anlatan ve prömiyerini 48. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren "The Teacher" ile yapacak.

Ulusal Yarışmaya Burçak Evren Başkanlık Edecek

Festivalin ulusal yarışma jürisine bu yıl Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından biri olan Burçak Evren başkanlık edecek. Dünya, Yeni İstanbul, Yeni Ortam, Politika, Vatan, Güneş, Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet ve Pazar Postası gibi gazetelerde ve Gelişim Yayınları'nda çeşitli kademelerde görev yapan Evren, Yeni Fotoğraf, Gelişim Sinema, Country Homes, Tombak dergilerini çıkardı. Meydan Larousse, Oxford, Türkiye ve İstanbul ansiklopedileri başta olmak üzere otuza yakın ansiklopedinin sinema ve sanat maddelerini kaleme aldı, TURSAK, Sinema Yazarları, Ephemera gibi çeşitli derneklerin kurucuları arasında bulundu. Milliyet Grubu'nda dergi yöneticisi ve yazar olarak çalıştı.

Festivalin ulusal jürisinde ise senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata yer alıyor.

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü Jürisi

11. Boğaziçi Film Festivali kapsamında, kategori ödülleri dışında ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

FİYAB jürisinde bu yıl; senarist yönetmen Büşra Bülbül; birçok günlük dizide yapımcı ya da uygulayıcı yapımcı olarak görev yapan Mehmet Erişti ve, Film Yapımcıları Meslek Birliğinde (Fiyab) yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı ve Uluslararası Sinema Derneği'nin Başkanı yapımcı, yönetmen Nazif Tunç yer alıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" İçin 8 Film Yarışacak!

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda; İsmail Doruk'un "60 Gün", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Mesut Keklik'in "Bölge", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Yiğit Küçükkibar'ın "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", Mehmet Demir Yılmaz'ın "Kum Zambağı", Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş", ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yer alıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı" "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri dünya prömiyerlerini, "60 Gün" ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecekler.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarışacak.

Uluslararası Jüri Başkanlığını Nacer Khemir Üstlenecek

11. Boğaziçi Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma bölümünün jüri başkanlığını uluslararası pek çok festivalden ödülle dönen; Çöl İşaretçileri, Güvercinin Kayıp Gerdanlığı ve Bab' Aziz filmlerinden oluşan Çöl Üçlemesi ve Şehrazat gibi filmlerin Tunuslu usta yönetmeni Nacer Khemir üstlenecek.

11. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'ndaki yılın iddialı filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; Boşnak yönetmen İnes Tanoviç, İranlı oyuncu Behnaz Jafari, İspanyol oyuncu Miguel Molina ve Azerbaycanlı yapımcı Fikrin Bektaşi, yer alıyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 Film Yarışacak!

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda; Muayad Alayan'ın "A House in Jerusalem", Marie Amachoukeli'nin "Àma Gloria", Tahmina Rafaella'nın "Banu", James Marsh'ın "Dance First", Abu Bakr Shawky'ın "Hajjan", Behrooz Karamizade'nin "Empty Nets", Domien Huyghe'ın "Sea Sparkle", Bille August'un The Kiss", Dmitry Dyachenko'nun "The Rage" ve Timm Kröger'ın "The Universal Theory" yer alıyor.

Kısa Kurmaca Film Yarışması

Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda yarışacak filmler Ali Vatansever, Kristof Deak ve Osman Nail Doğan'dan oluşan jüri karşısına çıkacak.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması'nda; Can Baran'ın "Apartman Boşluğu", Sertaç Bozkurt'un "Ayakkabı", Mehmet Acaruk'un "Elma", Resul Aşlak'ın "Fotoğraf", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Zeynep İncetekin'in "Karatavuk", Uğur Savaş'ın "Kurdun Kutusu", Murat Berber'in "Mesken", Leila Norouzi ile Eren Uğur "Selvi Uykusu" ve Recep Çavdar'ın "Zemberek" filmleri bulunuyor.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması'nda ise; Filipinli yönetmen Sam Manacsa'nın "Cross My Heart and Hope To Die", İranlı yönetmen Sonia K. Hadad'ın "File", Yunan yönetmen Nikos Kyritsis'in "Highway of a Broken Heart", Hırvat yönetmen Jasna Safic'in "Late Winter", Fransız yönetmen Mahaut Adam'ın "My Little Daddy", Çek yönetmen Damian Vondrasek'ın "Rites", Portekizli yönetmen David Da Costa'nın "The Death Mess", Hırvat yönetmen Andrea Slavicek'in "The Real Truth About the Fight", Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska'nın "The Script" ve Çek yönetmen Savva Dolomanov'ın "Silhouette" filmleri yer alıyor.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda 9 Film Yer Alıyor

Yönetmen Gülben Arıcı, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bahadır Er ile yapımcı Süleyman Tezgel'den oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Belgesel Yarışması'nda; Enes Hakan Tokyay'ın "Bilinen Son Kıyamet", Saeid Mayahy ve Miriam Carlsen'ın "Game Over", Tuba Deniz'in "Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı", Murat Pay'ın "Hep Otuz Yaşında", Seyid Çolak'ın "Kedi Adam", Ersan Er'in "Kırk", Serhan Doğan'ın "Meryem", Behçet Güleryüz'ün "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı," ve Mehmet Güreli'nin "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeselleri yer alıyor.

"Filistin Hakkında Konuşmalıyız"

Her yıl beklenen filmlere ev sahipliği yapan 11. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl da Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmleri sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin bu bölümde; Abdallah Al-Khatib'nin Suriye'deki iç savaşın ardından Esed rejimi, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Yermük bölgesini kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı "Little Palestine (Diary of a Siege)"; Farah Nabulsi'nin festivalin açılış filmi olan "The Teacher"; Maha Haj'ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan "Mediterranean Fever"; "Mohanad Yaqubi"nin 30 yıl önce Filistin halkıyla dayanışma göstermek için onların yanında yer alan Japon aktivistlerin çektikleri görüntülerden oluşturduğu "R21 aka Restoring Solidarity"; Michel Khleifi'nin "Tale of the Three Jewels"; Tewfik Saleh'in efsanevi Filistinli yazar Gassan Kanafani'nin Güneşteki Adamlar isimli kitabından uyarladığı bu yıl World Cinema Project and Cineteca di Bologna tarafından restore edilen 1972 yapımı "The Dupes" ve Ahmad Saleh'in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi "House – Ayny- Night" seyircilerle buluşacak.

Festivalde Her Yelpazeden Film Var!

11. Boğaziçi Film Festivali'nin özel gösterimlerinde ise; Jessica Hausner'ın Cannes Film Festivali Palme d'Or adayı "Club Zero"; Alice Rohrwacher'ın Cannes Film Festivali Palme d'Or adayı "La Chimera"; Alix Delaporte'nin "On The Pulse"; Yasemin Çekiç'in Diyarbakır Anneleri'nin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler"; Isabel Fernández'in Endülüs'te hâlâ büyük ilgi gören Elhamra Sarayı'nın inşasını anlatan "The Builders of Alhambra" filmleri yer alıyor.

Farah Nabulsi ve Kristof Deak İstanbul'a Geliyor

İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi, 10 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Atlas 1948 Sineması'nda; Macar yapımcı, yönetmen ve senarist Kristof Deak ise 13 Aralık Çarşamba saat 18.30'da Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacaklar. Farah Nabulsi'nin kaybettiği oğlunun yasını tutan Filistinli bir öğretmenin Batı Şeria'daki kargaşanın içinde iki öğrencisi Yacoub ve Adam'a verdiği duygusal destek ile İngiliz gönüllü işçi olan Lisa ile romantik ilişkisini anlatan ve "The Teacher" filmi ise 11. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışını 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek.

Festival Biletleri Satışta!

Festival biletleri 75 TL olmak üzere mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması gişesinden de alınabilecek.

Festival Mekanları

Festivalin film gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Hope Alkazar ve İstiklal Mall- Sinema Pink'te gerçekleşecek.