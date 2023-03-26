100 yıllık tarih müzikal sahnesinde

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Prömiyerini 23 Nisan'da yapacak olan müzikalde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor.