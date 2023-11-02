100 yıllık tarih AKM'de

İstiklal mücadelesinin yüz yıllık tarihini anlatan 'Yüzünde Yüzler' adlı oyun AKM'de seyirci karşısına çıktı. Yönetmenliğini Zafer Karaokay'ın yaptığı, Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu ve Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül'ün rol aldıkları tek perdelik oyunda kalabalık bir koro sanatçısı yer alıyor.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ilk projeleri ile gurur duyduğunu belirterek, "Gurur duyuyoruz. Aslında bu oyunda bende sahnede olmak istedim. Ancak yoğun bir iş programımız var bu yoğunluk içinde oyun hazırlıklarında aksama olmasını istemediğim için oyuncu arkadaşlarımın arasında olamadım" diye konuştu.