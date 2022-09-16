10. Boğaziçi Film Festivali'nin Yarışma Başvuruları Devam Ediyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 21-28 Ekim tarihleri arasından sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan "10. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarının yanı sıra Bosphorus Film Lab kapsamında yer alan Pitching Platformu ve Work in Progress kategorilerine başvurular 23 Eylül Cuma günü son bulacak.

Ulusal Yarışma Heyecanı Devam Ediyor.

2013 yılından beri yolculuğuna devam eden ve on yılda hızla büyüyen Türkiye'nin en dinamik film festivali olarak sinemaseverlerle bir araya gelen "Boğaziçi Film Festivali"nde ulusal yarışma heyecanı bu yıl da sürüyor.

"10. Boğaziçi Film Festivali"nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alacak filmler 21 – 28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle buluşacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül olarak En İyi Film'e verilen Altın Yunus'un yanı sıra jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma'da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

Bu Yıl İlk Kez Ulusal Belgesel Yarışması Düzenleniyor

"10. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında bu yıl ilk kez Ulusal Belgesel Yarışması düzenleniyor. Bu yarışma ile ulusal uzun metraj film yarışması ve kısa yarışma kategorilerinde başvuru yapılabilen belgesel türü için yeni bir alan açılırken; Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nın kapsamı genişletilerek süre sınırı olmaksızın tüm belgesel filmler En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödüllerinin dağıtılacağı Ulusal Belgesel Yarışması'na başvuru yapıbilir.

Bosphorus Film Lab 22 – 26 Ekim Tarihlerinde!

"Boğaziçi Film Festivali"nin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamındaki Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları da devam ediyor.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki kurmaca film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir projeye TRT Ortak Yapım Ödülü verilirken; bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alacak projeler ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Kısa Film Büyük Ödülü Ahmet Uluçay'ın Anısına.

Festival kapsamında düzenlenen bir diğer yarışma olan Kısa Film Yarışması için başvurular da sürüyor. Ulusal Kısa Film ve Uluslararası Kısa Film olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde En İyi Film ödüllerinin verileceği yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler başvuru yapabiliyor.

Festivalin kısa yarışma bölümlerinde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak. Festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden bir tanesi de İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nün sahibi olacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak 23 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek.

"10. Boğaziçi Film Festivali"ne Gönüllü Başvuruları Başladı

21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "10. Boğaziçi Film Festivali"nde çalışmak isteyenler için gönüllü başvuruları başladı. Festivalin çeşitli alanlarında çalışmak isteyen gönüllülerin; 18 yaşını doldurmuş olması, festival tarihlerinde İstanbul'da bulunması ve vaktini "10. Boğaziçi Film Festivali"ne ayırmaya gönüllü olması yeterli görülecek.

Festival süresince ofiste ya da sahada görev almak isteyen adaylar www.bogazicifilmfestivali.com sitesi üzerinde yer alan festival başlığı altındaki Gönüllü Başvurusu formunu doldurarak festival ekibine katılabilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.