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12 Ekim 2022 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 14:05:00

10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Jüri Üyeleri Açıklandı!

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Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası yarışma jürisi belli oldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Şükrü Sim yer alıyor.

10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'ndaki yılın iddialı filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; Sidney Film Festivali'nin direktörü Nashen Moodley; Locarno Film Festivali'nden altı ödülle ayrılan "Nothing Personal" ve dünya prömiyerini 64. Cannes Film Festivali'nin "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünde gerçekleştiren "Code Blue" filmlerinin yönetmeni Urszula Antoniak; yapımcılığını üstlendiği EFA ödüllü filmi "Requiem for Mrs. J." ile 2017 yılında Oscar adayı olan Avrupa Film Eleştirmenleri Federasyonu (FEDEORA) başkan yardımcısı Nenad Dukic; Summer Film School Uherské Hradiště Program Direktörü Jan Jilek ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Ana Sanat Dalı'nda akademik kariyerini sürdüren Prof. Dr. Şükrü Sim bulunuyor.

Bu Yılın En İyi Kısa Kurmaca Filmlerini Emre Kayiş, Samir Karahoda ve Sofia Bohdanowicz Belirleyecek

10. Boğaziçi Film Festivali'nin Kısa Kurmaca Film Yarışması'nın jürisinde; Anadolu Leoparı filmiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Toronto Film Festivali'nden FIPRESCI ödülü ile ayrılan Emre Kayiş; ikinci kısa filmi "Displaced" ile 37. Sundance Film Festivali'nde En İyi Kurmaca Olmayan Ödülü ve 9. Boğaziçi Film Festivali'nde Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nü kazanan yönetmen Samir Karahoda; Toronto Film Eleştirmenleri Derneği tarafından 2017'de Jay Scott Ödülü'ne layık görülen, 2018 yılında "Maison du Bonheur" belgesel filmi ile En İyi Kanadalı Film olarak Rogers Ödülü'ne aday gösterilen ve üçüncü uzun metrajlı filmi "MS Slavic 7" ile 69. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan yönetmen Sofia Bohdanowicz yer alıyor.

Ulusal Belgesel Yarışması'nın Jüri Koltuğunda Aslı Akdağ, Murat Pay ve Selin Şenköken Oturuyor

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması'nda En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri sahiplerini bulacak. Yarışma jürisinde; uluslararası önemli belgesel filmlerin yapımcılığını üstlenen ve çektiği ilk uzun metraj belgesel "Bekleyiş" ile birçok ödül kazanan Aslı Akdağ; dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Dilsiz" filmi ile Miraciyye Saklı Miras ve Mâşuk'un Nefesi belgesel filmlerinin yönetmeni Murat Pay ile "Yangın Yerinde Orkideler" filminin yönetmeni Selin Şenköken yer alıyor.

Akdenizli Sinema Yazarlarından FEDEORA Ödülü

Festival kapsamında Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'ndan bir filme bu yıl ilk kez FEDEORA Ödülü verilecek. Jüride ise FIPRESCI ve FEDEORA üyesi, akademisyen Rıza Oylum; sinema yazarı Sergey Lavrentiev ve film eleştirmeni Ştefan Dobroiu yer alıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Etiketler : Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Rıza Oylum Sergey Lavrentiev Ştefan Dobroiu
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