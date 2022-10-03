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03 Ekim 2022 Pazartesi 13:42:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 13:42:00

10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uzun Metraj Yarışma Bölümlerine İki Yeni Ödül Eklendi!

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Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmaları kapsamında verilen ödüllere bu yıl iki yeni ödül eklendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından Agah Özgüç anısına SİYAD Ödülü ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu (FEDEORA) tarafından FEDEORA Ödülü ilk kez verilecek.

SİYAD Ödülü Agah Özgüç Anısına

2013 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nin 10'uncu yılında Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden eleştirmen ve gazeteci Agah Özgüç anısına ulusal yarışmadaki bir filme SİYAD Ödülü verilecek.

Akdenizli Sinema Yazarlarından FEDEORA Ödülü

Festival kapsamında takdim edilecek ödüllerden bir diğeri de uluslararası yarışmada yer alan filmlerden birine verilecek FEDEORA Ödülü olacak. Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Venedik, San Sebastian ve Karlovy Vary gibi pek çok film festivalinde verilen FEDEORA Ödülü ile sinema sektöründe uluslararası alanda iletişimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Etiketler : SİYAD Ödülü bogazicifilmfestivali.com TRT T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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