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10 Nisan 2023 Pazartesi 09:35:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 09:35:00

Zekat kime verilir?

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Zekât ve sadakalar, aynı zamanda sosyal yardım olup, ekonomik felaketleri önlemek için birer tedbirdir.

Zekât, çalışamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalışıp da güç geçinen Müslümanlara verilir. Bunlara zekât veren zengin bir Müslüman, hem ibadetlerini yaparak Allah'ın rızasını kazanır, hem de sosyal yardım yapmış olur. Zenginler, servetin kırkta birini muhtaçlara verecek olursa, Müslüman ülkelerde fakirliğin istismarı önlenmiş olur. Zekât ve sadakalar, aynı zamanda sosyal yardım olup, ekonomik felaketleri önlemek için birer tedbirdir. Fakir, ihtiyacından fazla ve nisaptan az zekât alabilir. Maaşı kaç lira olursa, olsun, evini idarede güçlük çeken her kişi, fakir sayıldığı için zekât alabilir. Sadakayı ise herkes vermelidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; "Tekbir getirmek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakınmak sadakadır. Yoldaki taşı kaldırman sadakadır. Görmeyene yol göstermen sadakadır. Sağıra, dilsize, seni anlayana kadar anlatmaya çalışman sadakadır. Aradığı sorduğu bir şeyi nerede bulacağını bildiğin kimseye yardımcı olmak sadakadır."

Etiketler : zekat sadaka yardım

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