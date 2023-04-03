Vücudun su ve sıvı dengesini ihmal etmeyin

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, Ramazan'da çay ve kahve gibi içecekler ile yağlı, tuzlu ve aşırı şekerli yiyeceklerin susuzluğu artıracağı uyarısında bulundu. Kaya, "Sıvı almak su içmek demek değildir. Günlük kahveyi bir fincandan fazla tüketmemekte yarar var. Vücuttan sıvı atımına neden oldukları için günlük su ihtiyacını daha da artıracaktır. Kişi gün içinde daha çok susuz, daha yorgun, halsiz ve bitap hissedecektir vücudun su atımını artıracağı için. Bir de tuzlu, aşırı şekerli yiyecekler su ihtiyacını artıracaktır. Vücut, hücreler arasındaki dengeyi sağlamak için daha fazla su içmek isteyecek" dedi.