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Ulu Cami'de asırlık mukabele
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30 Mart 2023 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:47:00

Ulu Cami'de asırlık mukabele

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Müslümanların 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nde vatandaşlar, sabah, öğle ve ikindi namazlarından sonra başlayan mukabeleye ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte devam eden mukabele geleneğine Müslümanların 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nde vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sabah, öğle ve ikindi namazlarından sonra başlayan mukabeleye katılan vatandaşlar, hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip takip ediyor. Sur İlçe Müftülüğüne bağlı Din Hizmetleri Personeli Ulu Camii Müezzini Muhammed Esad Diril, mukabele geleneğinin Ulu Cami'de asırlardır sürdürüldüğünü ifade etti. Tarihi Ulu Camii'ndeki mukabeleye yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Diril, "Mukabele, Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Ramazan ayında mukabele etmesiyle birlikte başladı. İnzal edilen sureleri birlikte okuyup mukabele ediyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de Cebrail Aleyhisselam ile birlikte takip edip mukabele geleneğini başlattı. O günden itibaren İslam âleminde Ramazan'ın sünneti olarak Kur'an ayı olması hasebiyle bu gelenek asırlardır devam etmektedir. 5'inci Harem-i Şerif olan Ulu Cami'nde de mukabele geleneği yıllardır devam etmekte" dedi.

Etiketler : ramazan ulu cami mukabele

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