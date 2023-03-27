Türk Kızılayın deprem bölgesindeki yardımları ramazan ayında da sürüyor

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koşuyor.

Deprem bölgesinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle yaraları sarmaya çalışan Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 100 ilçe, 1360 nokta ve 405 paydaşıyla sürdürüyor.

Afet Beslenme Platformu üyeleri, hizmetlerini 5 aşevi, 86 ikram aracı, 349 mobil mutfak, 49 mobil fırın ve 22 sahra mutfakla gerçekleştiriyor.

Kızılay ve koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar, günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 207 milyon kişilik sıcak yemek çıkardı.

Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il, 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilirken, oruç tutmayan afetzedeler için de sabah ve öğle yemek dağıtımı yapılıyor.

Kızılay, valilikler ve belediyelerce kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bölgedeki ikram aracıyla ise iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları yapılıyor.

İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya dağıtılıyor.

İHTİYAÇLAR SOSYAL MARKETLERDEN TEMİN EDİLİYOR



Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için 11 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz depremzedelere ulaştırıyor. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'deki 11 sosyal marketten 351 bin 731 afetzede yararlandı.

Kızılay ekipleri, mobil sağlık araçlarıyla ise hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 ilde hizmet veren 11 mobil sağlık aracı, köy ve beldeleri gezerek afetzedelere birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor.

Muayenenin yanı sıra kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi de yapılabilen mobil sağlık araçları, 17 bin 833 kişiye sağlık hizmeti verdi.

Bu süreçte 29 bin 9 kutu ilaç da ücretsiz dağıtıldı.

92 BİN 693 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Kızılayın psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteğiyle afet bölgesinde psikososyal destek de veriliyor.

Afetzedelerin, depremin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olan Kızılay, bugüne kadar 92 bin 693 kişiye psikososyal destek hizmeti sundu.

Öte yandan Kızılay, depremin ilk anından bu yana 2 bin 535 köye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılanlar arasında, aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet bulunuyor.

Kızılay, farklı illere tahliye edilen afetzedelere de giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen ve temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3,8 milyon yardım malzemesi dağıttı.