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Tok tutacak besinler yiyin
14 Nisan 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 09:30:00

Tok tutacak besinler yiyin

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Uzman Diyetisyen Kumsal Kurucu, Ramazan'da doğru beslenmek için önemli ipuçları vererek sahura dikkat çekti.

LifeClub Sağlık Hizmetleri Uzman Diyetisyeni Kumsal Kurucu, Ramazan'da doğru beslenmek için önemli ipuçları vererek sahura dikkat çekti: "Sahur, gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamanız için oldukça önemlidir. Bu nedenle öğün içeriği mutlaka karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olmalıdır. Bunun için sahurda yer verebileceğiniz besinler; Tam buğday/karabuğday/siyez ekmeği, yulaf, haşlanmış yumurta, az yağlı beyaz peynir veya lor peynir, siyah veya yeşil zeytin (az tuzlu veya tuzsuz), çiğ kuruyemişler, bol yeşillik (marul, maydanoz, dereotu, tere, roka gibi), şeker oranı düşük meyveler (1 porsiyon), yoğurt, kefir veya ve süt.

Etiketler : ramazan besin sahur

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