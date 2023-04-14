Tok tutacak besinler yiyin

LifeClub Sağlık Hizmetleri Uzman Diyetisyeni Kumsal Kurucu, Ramazan'da doğru beslenmek için önemli ipuçları vererek sahura dikkat çekti: "Sahur, gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamanız için oldukça önemlidir. Bu nedenle öğün içeriği mutlaka karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olmalıdır. Bunun için sahurda yer verebileceğiniz besinler; Tam buğday/karabuğday/siyez ekmeği, yulaf, haşlanmış yumurta, az yağlı beyaz peynir veya lor peynir, siyah veya yeşil zeytin (az tuzlu veya tuzsuz), çiğ kuruyemişler, bol yeşillik (marul, maydanoz, dereotu, tere, roka gibi), şeker oranı düşük meyveler (1 porsiyon), yoğurt, kefir veya ve süt.