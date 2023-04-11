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11 Nisan 2023 Salı 10:24:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 10:24:00

Süt ve yoğurt sofranızda olsun

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Oruç tutanların uzun süren açlık nedeniyle metabolizmaları yavaşlar, daha az enerji harcar, vücut hareketleri yavaşlar.

Beslenme uzmanlarının verdiği bilgilere göre oruç tutanların uzun süren açlık nedeniyle metabolizmaları yavaşlar, daha az enerji harcar, vücut hareketleri yavaşlar. Bu açlık süresinde vücudun kendisini küçültmesi anlamına gelir. Eğer oruç döneminde de diğer günler kadar ya da daha gıda tüketilirse vücut yağlanır. Orucun açılmasıyla yemekten yedikten sonra üşüme hissi ve ardından uyku isteği ortaya çıkar. Teksüt Pazarlama Direktörü Murat Keleş, sütün ve ayranın, içerdiği vitaminlerle tamamlayıcı besin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ayran, tuz ve mineral kaybını önlüyor, böylece vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Bu kapsamda bir besin kaynağı olan süt tokluk hissine yardımcı oluyor. Dengeli bir Ramazan için; 'süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir gibi süt ürünlerini eksik etmeyin."

Etiketler : oruç süt yoğurt

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