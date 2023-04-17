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17 Nisan 2023 Pazartesi 10:55:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 10:55:00

Sofranızda sağlık olsun

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Diyetisyen Semahat Burcu Sel, “Özellikle bayram boyunca besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, yemekler yavaş ve iyi çiğnenmeli, az yağlı ve posalı besinler tercih edilmeli, karbonhidrat, yağ ve protein dengeli bir şekilde tüketilmelidir” dedi.

Diyetisyen Semahat Burcu Sel, "Özellikle bayram boyunca besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, yemekler yavaş ve iyi çiğnenmeli, az yağlı ve posalı besinler tercih edilmeli, karbonhidrat, yağ ve protein dengeli bir şekilde tüketilmelidir" diyerek önerilerini şöyle sıraladı: "Günde 2-2,5 lt su tüketimi de çok önemlidir. Kişi 3 ana öğün, 2 ara öğün tercih edebileceği gibi; 2 ana öğün, 1 ara öğün de tercih edebilir. Kızartmadan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Beyaz ekmek yerine tam buğday, siyez, ruşeym ve çavdar gibi esmer ekmek çeşitleri tercih edilmelidir. Roka, maydanoz gibi yeşillikler, domates ve salatalık gibi sebzeler kahvaltıda tüketilebilecek sağlıklı seçenekler arasında yer alır. Şekeri ise kontrollü tüketin."

Etiketler : sofra yemek sağlık
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