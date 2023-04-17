Sofranızda sağlık olsun

Diyetisyen Semahat Burcu Sel, "Özellikle bayram boyunca besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, yemekler yavaş ve iyi çiğnenmeli, az yağlı ve posalı besinler tercih edilmeli, karbonhidrat, yağ ve protein dengeli bir şekilde tüketilmelidir" diyerek önerilerini şöyle sıraladı: "Günde 2-2,5 lt su tüketimi de çok önemlidir. Kişi 3 ana öğün, 2 ara öğün tercih edebileceği gibi; 2 ana öğün, 1 ara öğün de tercih edebilir. Kızartmadan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Beyaz ekmek yerine tam buğday, siyez, ruşeym ve çavdar gibi esmer ekmek çeşitleri tercih edilmelidir. Roka, maydanoz gibi yeşillikler, domates ve salatalık gibi sebzeler kahvaltıda tüketilebilecek sağlıklı seçenekler arasında yer alır. Şekeri ise kontrollü tüketin."