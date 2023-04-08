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Sivas'ta 5 asırlık gelenek sürüyor
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08 Nisan 2023 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 09:47:00

Sivas'ta 5 asırlık gelenek sürüyor

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Sivas'ta 5 asırlık gelenek bu Ramazan ayında da kaldığı yerden sürdürüldü.

Sivas'ta tüm camilerde teravih namazından sonra cemaat hep bir ağızdan Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen ya Hannan, ya Mennan ilahisini söylüyor. 15. yüzyılda Sivas'ta yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ilahi bu yıl da teravih namazından sonra tüm camilerde yankılandı.

Ramazan ayının ilk 15 günü "Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba" şeklinde başlarken son 15 gününde ise gün "Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda" şeklinde okunuyor. Erdal Deniz, Ya Hannan Ya Mennan ilahisinin büyüklerimizden gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Ramazan'ın bizim için ayrı bir önemi var. Bu ayda manevi iklimi daha farklı şekilde yaşıyoruz. Sivasımız da camilerimizde aynı şekilde teravih namazıyla teravihteki ilahilerle bu iklimden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu ilahi Sivas'a ait, Sivas'ta okunuyor. Ben kendimi bildim bileli yıllardır okunuyor. Büyüklerimizden gelen bir gelenek" dedi.

Etiketler : sivas ramazan gelenek

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