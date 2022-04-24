'Şehzadeler şehri' Amasya'da ramazan gelenekleri sürdürülüyor

Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'yla, UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan, efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya, ramazan ayında kültür turizmi açısından da önemli şehirler arasında yer alıyor.

Yalıboyu Evleri, çeşmeleri, camileri, müzeleri ile tarihi dokusunu koruyan kentte ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren Amasya Belediyesi Bandosu, 158 yıllık geleneği ramazan boyunca devam ettiriyor.

Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa'nın talimatıyla 1860'larda ramazanda iftar ve sahur saatlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan top, bu ramazanda da işlevini yerine getiriyor. Bir buçuk asırdır kullanılan topun ateşlenmesiyle, Amasyalılar oruçlarını açıyor.

Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip "Şehzadeler şehri" Amasya'daki müzelere de ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen ve kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Şehzadeler Müzesi, Osmanlı mimarisi, padişah ve şehzadelerin bal mumu heykelleriyle Osmanlı dönemini bugüne taşıyor.

Şehre gelen misafirler, Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı'nı ziyaret ediyor. Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak da bilinen Amasya'da, Belediye tarafından "Ferhat su kanalları"nın olduğu bölgeye yaptırılan, içinde efsane aşıkların maket ve heykellerinin yer aldığı "Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi", nostaljik vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin tercihleri arasında bulunuyor.

Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu'ndaki butik oteller ve restoranlarda da ziyaretçilere iftar menüleri sunuluyor. Amasya'nın geleneksel lezzetleri çörek, keşkek, yaprak sarması, yağlı katmer, bakla dolması, toyga çorbası ve et yemekleri tadılarak iftar yapılıyor.

Yüksek tepelerdeki şehir manzaralı restoranlarda iftar programları hazırlayan işletmeler, Amasya'ya özgü dev bakır semaverlerde demlenen çayı müşterilerin beğenisine sunuyor.

Amasya halkının da en fazla tercih ettiği Sultan 2. Bayezid tarafından 1485'te yaptırılan, içinde külliye ve imaretin de bulunduğu Sultan 2. Bayezid Camisi, teravih namazlarında dolup taşıyor.

Teravih namazından sonra ise Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan programlarında, tasavvuf konserleri, sema gösterileri, orta oyunları ve Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler düzenleniyor.

"Bu şehre gelecek ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamaya hazırız"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, kente gelen ziyaretçilerin şehrin doğasına ve tarihi yapısına hayran kaldığını söyledi.

Asırlık ramazan gelenekleri ve yöresel yemekleriyle Amasya'nın ramazanda bir başka güzel olduğunu anlatan Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşmaktır, ramazan gönüllerde birleşmektir, diyoruz. Amasya halkının, mutlu ve huzurlu bir ramazan geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Asırlık geleneklerimiz yaşatıyoruz, ramazan etkinliklerimizi Türk ve İslam kültürüne uygun olarak düzenliyoruz. Amasya halkından ramazan ayı boyunca su ücreti almıyoruz, her gün ayrı bir mahallede vatandaşlarımıza pide dağıtıyoruz. Amasya'ya gelecek misafirlerimize, 'Amasya'yı görmediyseniz, henüz en güzelini görmediniz.' diyoruz. Bu şehre gelecek ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamaya hazırız. Bütün belediye imkanlarını onlar için sefer ederiz, sofralarımıza misafir eder, baş tacı ederiz. Misafirlerimizi Türk usulü ağırlar, Türk usulü uğurlarız."

"Nerede o eski ramazanlar diyenler bence buraya gelmeli"

Ankara'da yaşayan Ahmet Korkmaz ise her yıl ramazan aynın birkaç gününü Amasya'da geçirdiklerini söyledi.

Amasya'nın tarihi havasının ve manevi yapısının kendilerini çok etkilediğini ifade ede Korkmaz, "'Nerede o eski ramazanlar' diyenler bence buraya gelmeli. Amasya'da ramazanda çok farklı bir atmosfer oluyor. Burada eski gelenekler yaşatılıyor. Zaten tarihi ve kültürel değerleri çok fazla." diye konuştu.