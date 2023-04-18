Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahurda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, camide yoğunluk oluşturdu. Hürriyet Caddesi'ndeki tarihi Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar, cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti. İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, "Mübarek Sakal-ı Şerif'in ilçeye gelene kadar her mola yerinde bir kurban kesildiği rivayet edilir. Sakal-ı Şerif'in bölgeye gönderilmesi bir nevi şehrin koruması olsun ve şehrimize bereketinden yağsın diye hediye edilmiş" dedi.