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18 Nisan 2023 Salı 10:46:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 10:46:00

Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Şanlıurfa Siverek'te ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, camide yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahurda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, camide yoğunluk oluşturdu. Hürriyet Caddesi'ndeki tarihi Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Vatandaşlar, cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti. İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, "Mübarek Sakal-ı Şerif'in ilçeye gelene kadar her mola yerinde bir kurban kesildiği rivayet edilir. Sakal-ı Şerif'in bölgeye gönderilmesi bir nevi şehrin koruması olsun ve şehrimize bereketinden yağsın diye hediye edilmiş" dedi.

Etiketler : şanlıurfa sakalı şerif ziyaret
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