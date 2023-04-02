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02 Nisan 2023 Pazar 15:07:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 15:07:00

Sahurda yumurta, sebze ve lifli gıdalar tüketmeli

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Diyetisyen Şükriye Eral, Ramazan ayının diğer aylara göre beslenme biçimi nedeniyle belli farklılıklar içerdiğini belirtti.

Ramazan ayının diğer aylara göre beslenme biçimi nedeniyle belli farklılıklar içerdiğini ifade eden Diyetisyen Şükriye Eral, "Bu farklılıkların en önemlisi ise öğün sayısında azalma. Normalde üç ana öğün artı ara öğünlere alışık bir toplumumuz var fakat bu ayda sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğünden bahsediyoruz. Günlük almamız gereken kalori miktarını normalde 5-6 öğüne dağıtırken, bu ayda iki ana öğüne sağlıklı ve dengeli bir biçimde nasıl dağıtmamız gerektiği oldukça önemli. Eğer doktorunuz sağlığınızı riske atacağınızı söylüyorsa lütfen sağlığınızı riske atmayın" diye konuştu. Sabah ve gün içinde düzenli olarak kullanılan ilaçların ya da besin takviyelerinin sahurda alınması gerektiğini belirten Eral, "Sahurda sizi uzun süre tok tutacak lifli besinleri tercih edin. Taze mevsim meyvelerinden en az porsiyon tüketmeye çalışın. Bol yeşillik, domates, gibi mevsim sebzelerini mutlaka tüketmeye çalışın. Yumurta tok tutacak güzel bir alternatiftir. Özellikle haşlanmış yumurta tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Bağırsak sağlığınız için kaliteli yağ gruplarını ihmal etmeyin. Zeytin, ceviz, çiğ fındık/fıstık grubuna muhakkak yer verin. Tokluk sürenizi uzatmak için Ramazan pidesi yerine tam buğday, tam tahıllı yulaf, çavdar gibi lifli ekmekleri tercih edin" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ramazan ayı sahur beslenme yumurta

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