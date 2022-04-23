Sahurda sütü, iftarda ayranı sofradan eksik etmeyin

Ramazan ayında gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu süreci dengelemek adına hem iftar hem de sahur sofralarından sütün ve ayranın eksik edilmemesini öneriyor. Sütün ve ayranın, içerdiği vitaminlerle tamamlayıcı besin niteliği taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, "Ayran terleme ile oluşan tuz ve mineral kaybını önlüyor, böylece vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Soğuk muhafaza edildiği için de serinletici etkisiyle hem ferahlatıyor hem rahatlatıyor. Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Süt protein içeriği yüksek olması nedeniyle tokluk hissine yardımcı oluyor" dedi. Sütün de tok tutan özelliğiyle sahurda tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

