Sahura lise öğrencileri kaldırıyor

Okul yönetimi, Ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 10 öğrencinin yer aldığı projeyi başlattı. Hafta içi ders yoğunluğu nedeniyle şimdilik hafta sonlarında yapılan uygulamada cepken, şalvar ve kuşak giyen öğrenciler, lisenin bulunduğu Safran köyünde davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Geleneksel müzik türlerinin içinde Türk müziğinin önemli bir unsuru olan bu çalışma hem manevi hem de müzikal olarak kıymetli olduğu için bunu yapmak istedik" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Berat Günaydın da okulda geleneksel müzik türleriyle ilgili teorik ve uygulamalı dersler gördüklerini aktardı. Günaydın, Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.