Ruhunuzu stresten arındırın

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26 Mart 2023 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 14:19:00

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, “Özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir” dedi.

Ramazan'da mide sorunlarını tetikleyen besinlerden uzak durulması önerisinde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "Özellikle acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemelidir" dedi. Mideyi rahatsız edebilecek tuzlu besinlerle kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Kaya şöyle devam etti: "Oruçluyken kan şekeri düşüşüne bağlı olarak bazı kişilerin çok sinirli, stresli olduklarını görüyoruz. Bu kişilerin de mutlaka stresten uzak durmaları gereklidir. Bazı kişilerde ise midede uzun süre açlığa bağlı yanma, kazınma, ağrı hissi yaşanabileceği gibi, bir anda fazla miktarda yemek yiyip sonrasında yatmaya bağlı reflü şikâyetleri artabilir."

Etiketler : ramazan yemek besin reflü

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