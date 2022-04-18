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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:13:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 12:55:00

Reflüsü olanlara sahur önerisi yumurta ve hurma yiyin

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Ramazan'da oruç ile vücudun alışık olmadığı bir yemek düzenine geçtiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, "Gece yenen sahur yemeği mide ve yemek borumuzda asit reflüsü, sabah bulantı gibi problemlere sebep olabilir. Bunları engellemek için sahurda tok tutma yönüyle iyi bilinen proteinli gıdalar tüketmek faydalı olur. En bilinen örnek ise yumurtadır. Reflü sorunu olanlar sahurda fazla yağlı ve şekerli gıda tüketmemelidir" dedi.

Ramazan'da oruç ile vücudun alışık olmadığı bir yemek düzenine geçtiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, "Gece yenen sahur yemeği mide ve yemek borumuzda asit reflüsü, sabah bulantı gibi problemlere sebep olabilir. Bunları engellemek için sahurda tok tutma yönüyle iyi bilinen proteinli gıdalar tüketmek faydalı olur. En bilinen örnek ise yumurtadır. Reflü sorunu olanlar sahurda fazla yağlı ve şekerli gıda tüketmemelidir" dedi. Uzm. Dr. Mustafa Çakar, şunları söyledi: "Reflü ve sabah bulantısı gibi sorunları engellemek için sahurda tok tutma yönüyle iyi bilinen daha çok proteinli gıdalar tüketmek iyi olur. En bilinen örnek yumurtadır. Hurma lifli yapısı ile daha kontrollü bir kan şekeri düzenine yardımcı olur. Yağ ve şeker içeriği sahurda çok az olmalıdır. Sahurda yağlı baharatlı ve şekerli beslenmek mide asit reflüsüne sebep olabilir. Sahur yemeği yenilip ardından hemen yatıldığında reflü problemi daha fazla görülür. Sahurda çay bir iki bardakla sınırlı tutulmalı, mümkünse kahve içilmemelidir."

Etiketler : YUMURTA VE HURMA YİYİN Mustafa Çakar Sahur yemeği
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