Ramazanda bu menüyü bozmayın

SAHUR

1 yumurta, 1 dilim beyaz peynir, 1 dilim peynir, 5-7 adet zeytin, 2 tam ceviz içi, 2 dilim esmer ekmek, 1 porsiyon meyve, domates, salatalık, biber.

İFTAR YEMEĞİ

1 bardak su, 1-2 adet hurma veya zeytin, 1 kâse çorba, 4 köfte kadar (120 g) kırmızı et // et sote // biftek vb. // 200-250 g ızgara veya fırında balık ya da 8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği.

2 dilim esmer ekmek // 6 yemek kaşığı bulgur pilavı - kepekli makarna-erişte // ¼ Ramazan pidesi.

Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limon, sirke ekleyebilirsiniz.)

4 yemek kaşığı yoğurt (150 g) // 300 ml ayran // 1 kâse cacık.

ARA ÖĞÜN

3 tam ceviz içi // 20 adet çiğ fındık -badem- yer fıstığı, 2 porsiyon meyve.

Haftada 1 gün: 1 porsiyon sütlü tatlılar (güllaç, sütlaç, muhallebi vb.)