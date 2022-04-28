Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler, başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerine yönelik yapılıyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor.

Öte yandan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yarın gerçekleştirilecek denetimlerini basın mensupları da takip edebilecekler.