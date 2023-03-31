Pişirme yöntemlerine dikkat edin

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, sağlıklı pişirme yöntemlerinin sağlıklı beslenmek kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Ramazan'da yağdan mümkün olduğunca uzak pişirme yöntemleri kullanılmalı" dedi. Ülker şu önerilerde bulundu: "Son zamanlarda tasarruflu pişirme makineleri oldukça fazla kullanılıyor. Bu daha az yağ tüketimine imkan verdiği için daha sağlıklı yiyeceklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle buğulama yemekler iftar için oldukça elverişli. Hem besleyici hem de mideye zarar vermeyen yemeklerdir. Fırında pişirme yöntemleri de iftarlarda tercih edilebilir. Ramazan'da fırında pişirme, haşlama ve buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli."