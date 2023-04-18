VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a ateşkes çağrısı
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
"Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz"
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı
18 Nisan 2023 Salı 14:07:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 14:07:00

Osmanlı döneminin toplu iftar geleneği asırlardır Kerkük'te sürdürülüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Osmanlı yadigarı toplu iftar geleneği asırlardır devam ediyor.

Camiler, dernekler ve hayırseverlerin kurdukları iftar çadırlarında her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram ediliyor. Bu gelenek, iç göçmen, öğrenci, dar gelirliler, yolcular ve ihtiyaç sahiplerini iftar sofralarında buluşturuyor.

Türkmen Fatih'in Torunları Derneği Başkanı Sermed Kervancı, dernek olarak yaklaşık 19 yıldır ramazan ayında toplu iftar etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Irak'ın çeşitli kentlerinde, özellikle Kerkük'te Osmanlı ramazan geleneği olan toplu iftarların sürdürüldüğünü aktaran Kervancı, iftar yemeklerinde toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kervancı, ecdat yadigarı bu geleneği sürdürmeye vesile olan hayırseverlere de teşekkür etti.

"BU BİR SOSYAL KAYNAŞMA ETKİNLİĞİ"

Toplu iftar yemeğine katılan Ali Cengiz, her ramazan dernek tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğe katıldığını ifade ederek bu çalışmaların yemek etkinliğinden ziyade sosyal kaynaşma etkinliği olduğunu belirtti.

Cengiz, toplu iftarlar sayesinde genç, yaşlı, düşük gelirli ile zenginlerin bir sofrada yer almasının sağlandığını söyledi.

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu da toplu iftarların Osmanlı Devleti'nin en önemli ramazan geleneklerinden biri olduğunu ve adeta toplumsal dayanışma niteliği taşıdığını dile getirdi.

Osmanlı dönemi sonrasında Irak'ın da aralarında olduğu birçok ülkede yüzyıllardır söz konusu geleneğin sürdürüldüğünü aktaran Kevseroğlu, etkinliğin amacının imkan sahibi olanların düşük gelirlilere destek sağlaması olduğunu kaydetti.

Kevseroğlu, "Osmanlı topraklarının hemen hemen tamamında ramazan aylarında imkan sahibi kişilerin, iftar saatinde evlerinin kapısını oruçlulara açma geleneği vardı. Bu daha sonra toplu iftarlara dönüştü." ifadelerini kullandı.

Toplu iftar geleneğinin, sevap işlemenin yanında toplumsal yakınlaşma, kaynaşma ve dayanışma etkinliği olduğunu da belirten Kevseroğlu, şunları kaydetti:

"O dönemler, mahallelerde kurulan çadırlarda, cami ve evlerin geniş avlularında sofralar hazırlanırdı. Kentteki ağalar, paşalar ve önemli mevki sahipleri ile sıradan, geliri düşük insanların yanında kimsesizler, yolcular da aynı sofrada iftar yapardı. Bu mekanlar ramazan boyunca herkese açıktı."

Kevseroğlu, iftarlardan sonra çay ve tatlılar ikram edildiğinden, böylelikle katılanlar arasında sohbet, tanışma ve sosyalleşme olanağı sağlandığından söz etti.

Etiketler : kerkük iftar osmanlı dönemi ramazan osmanlı geleneği
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Bu tür duyguları seviyoruz

Bu tür duyguları seviyoruz
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Bir garip aşk savaşı

Bir garip aşk savaşı
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok
Ah Yandım'ı yorumladı

Ah Yandım'ı yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX