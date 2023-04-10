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10 Nisan 2023 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 09:39:00

Oruçluyken yalan ve haramdan uzaklaşın

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Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak gibi kötü davranışları da terk etmesi gerekir.

Oruç, müminler için bir nimet ve emanettir. Orucun zayi olmaması için tüm şartları yerine getirmek gerekir. Özellikle harama bakmaktan sakınmalıdır... Bu konuda bir Hadis-i Şerif'te, "Harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah korkusuyla bunu terk edene, Allahü Teâlâ öyle bir iman verir ki, imanın tadını kalbinde bulur" buyurulmuştur. (Hakim)

Oruçlu, dilini de korumalıdır! Yine bir Hadis-i Şerif'te "Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur.

DİLİNİ DE KORUMALI

Oruçlu, cahillik edip de kötü söz söylemesin! Kendisine sataşana, "ben oruçluyum" desin!" denilmiştir. (Buhari) Gözü ve dili günahlardan koruduğumuz gibi, kulağımızı da korumamız gerekir. Konuşulması haram olan şeyi, dinlemek de haramdır. El, ayak ve diğer uzuvları da haramdan korumalıdır! Oruç tutup azalarıyla günah işleyen, ilaç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günah zehirdir, sevapları yok eder. Bir günah işledikten sonra pişman olmak, iyilik ve ibadet etmeye devam etmek gerekir. Dolayısıyla oruç ibadeti temelde haramlara karşı bir perhiz halinde olmayı, haramlardan uzak durmayı, sadece yemeden-içmeden el etek çekmeyi değil haram yemekten, kul hakkı yemekten, yetim hakkı yemekten, kamu malı yemekten, hakkımız olmayan bir şeyi hakkı yemekten el etek çekmek önemli.

Etiketler : oruç yalan haram

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