Oruç sabrın ve imanın yarısıdır

Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Müminin rızkı bu ayda artar, bereketlenir... Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur. Boş işlerle uğraşan, kötü sözler söyleyen kişi oruçluysa yanına kalan sadece aç ve susuz kalmaktır. Oruç, Müslüman'ın sabır idmanıdır. Sabır ise ruhu temizleyen ve irâdeyi terbiye edip nefse hâkimiyet kazandıran bir iç cehdidir. Orucun psikolojik ifadesi budur. Sabır ferdin metânetini arttırır.

KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİN

Sabır, insanda iki şekil alır; Biri, elem ve kedere tahammül, diğeri de arzu ve iştihalara mukavemettir. Oruçta bu iki şeklin ikisi de mevcuttur. Peygamber Efendimiz de sabrı "imanın yarısı" olmakla tarif etmiştir. Bu nedenle oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Sabretme faziletiyle bezenmiş bir kişinin, en kötü işler ve hâdiseler karşısında bile ümitsizliğe kapılıp nefsine hâkimiyeti sarsılmaz. Allah resulü şöyle buyuruyor; "Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruç gününde kötü söz söylemesin. Eğer birisi sizinle kavga etmek ister ya da size sataşırsa 'Ben oruçluyum' desin."

Mümin en kötü olayı bile sabır silahıyla karşılamaya daima hazırdır. Ramazan kötü alışkanlıklardan da kurtulmak için bir fırsattır. Hz. Muhammed, "Oruç kalkandır" buyurmuştur; Kötünün, kötülüğün, kötü davranışın ve kötü sözün önünde duran ve engelleyen bir kalkan... Oruçlu kişi kötü söz söyleyemez, gıybet edemez, küfredemez. Oruç bize sabrı öğretir, tahammülü, metaneti, bedeninin isteklerine direnmeyi ve sonunda büyük bir sevinci yaşatır.