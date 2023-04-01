Oruç namazla bir bütündür

Ramazan kelimesi temizlenmek ve yanmak anlamlarını taşır. Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir. Ramazan, bağışlayıcı bir aydır. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir. Ramazan'da İslâm'ın iki temel hükmü olan namaz ve oruç bütünleşir. Oruçlu bedenlerle kılınan namaz, mümini miraca taşır. Namaz kılan kimsenin Allah düşüncesi artar ve kalbi Allah'a bağlanmak suretiyle kendisini her türlü fenalıktan bu şekilde alıkoyar. Namaz miraçtır, yani Müslüman'ın Allah'a ulaşması ve kavuşmasına namaz vesiledir. Namaz gerçek anlamda kulun Yüce Yaradan'ı ile buluşması, onunla aracısız ve teklifsiz buluşmasıdır. İşte bu nedenle namaz son derece kıymetli ve kula Allah'ın bir lütfudur.

DERECESİ YÜKSELİR

Günlük hayatın koşuşturması içinde Allah'ı, ahireti, ölümü, görev ve sorumluluklarını unutan insan, günde beş kez kendini Allah'ın huzuruna çıkmaya çağıran ezanla kulluğunu hatırlar ve dirilir. Diriliş süreci ise abdestle başlar... Abdestle mümin Kâbe'ye yönelir; kalbini, duygu ve düşüncelerini Allah'a odaklar. Mümin namaza "Allah rızası için" başlar. Niyeti kalple yapmak esastır; dilde kalan sözler, gerçek niyet olamaz. Namaz en faziletli ve kapsamlı ibadettir; Allah'ı tespih ve tekbir etme, hamd, şükür, tevbe, istiğfar, O'ndan yardım dileme, duâ, niyaz, yalvarma, zikir... Hepsi namazın içinde yer alırlar. Bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: "Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir."