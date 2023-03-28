Oruç bağışıklık sistemini artırıyor

Diyetisyen Işıl Erkan, ortalama 15-16 saat açlık süresini içeren orucun vücutta hasarlı hücrelerin onarımını, yenilenmesini sağladığını ve ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Bu yıl sahur ve iftar arasında yaklaşık 15-16 saat açlık süresi olduğuna işaret eden Erkan, "Bizim 'otofaji' dediğimiz, yeni ve daha sağlıklı hücreler elde edinmek için vücudun hasarlı hücreleri, atıkları temizlediği sistem ise sadece açken çalışıyor. Dolayısıyla oruçla birlikte 15-16 saatlik açlıklar vücudun tolere edebileceği açlık süreleridir ve vücudun bütün onarımı, detoks mekanizmaları bu açlık süresince çalışır" diye konuştu.