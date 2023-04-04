Oruç açtıktan yarım saat sonra çay-kahve için

Ramazan ayında sahur ve iftar için beslenme önerilerinde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Gün içinde uzun süre boş kalan mideyi, iftar sofrasında bir anda doldurduğumuzda hazımsızlık, şişkinlik, reflü, midede rahatsızlık, kabızlık, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve gaz şikayetleri ortaya çıkabilir. İftarda büyük ve bol kalorili bir öğün, sahurda ise kahvaltı tarzında daha hafif bir öğün şeklinde olmalıdır" diye konuştu. Göral, "Çay ve kahve ise iftardan en az yarım veya bir saat sonra içilmelidir. Çay mümkünse açık ve limonlu olmalıdır. Türk kahvesi de şekersiz tüketilmelidir. İftardan sahura kadar 1.5-2 litre sıvı tüketilmelidir" dedi.