Namaz kalbi temizler ruh huzurunu sağlar

Bedendeki bütün a'za, kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnanmak, sevmek, korkmak, insanın kalbindedir. Kalbi temiz olan, dine uyar. Kalbi kötü olan dinden kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teâlâ dinlerini, peygamberleri, kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Ahirette de sonsuz saadete kavuşur. Kötü huylar, kalbi, ruhu hasta eder. Hastalığın artması, kalbin, ruhun ölümüne sebep olur. Önce kalbi temizlemek lazımdır ki; Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kalp bozuk olunca, bedenin işleri de hep bozuk olur.)[Beyheki]

ALLAH'A TESLİM OLUN

Namaz kılmak, kalbi temizler. Günahların affedilmesine sebep olur. Fakat, kulluk vazifesi olduğunu düşünmeden, şehvetlerini, dünya çıkarlarını düşünerek kılınan namaz, şartlarına uygun olup, sahih olsa bile, dünyada ve ahirette faydası olmaz. Namaz kılarken, Allahü Teâlâ'nın büyüklüğünü, O'nun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak, böyle kılınan namaz, kalbi temizler, insanı kötülük yapmaktan korur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran şeylerin en zararlısı, dünya sevgisi yüzünden kalbin kararmasıdır. Bu sevgi, kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz ve zararlı şeyler seyretmekten hâsıl olur. Kalp sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalp, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymalıdır. Kalbi uyanık olmayanın, Allah'ın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayanın, düşünmeyenin bedeninin İslamiyet'e uyması güç olur.

İNGİLTERE'NİN ÜNLÜ KÜTÜPHANESİNDE TOPLU İFTAR

İngiltere'de geleneksel hale getirilen 'açık iftar' etkinlikleri kapsamında, başkent Londra'daki British Library'de toplu iftar organize edildi. İftar organizasyonuna Camden Belediye Başkanı Nasim Ali ve British Library Operasyonlar Başkanı Jerry Shillito da katıldı.