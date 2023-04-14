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Namaz insanı koruyan zırhtır
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14 Nisan 2023 Cuma 09:34:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 09:34:00

Namaz insanı koruyan zırhtır

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Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'te “Sen ki mîrâc eyleyûb ettin niyaz, Ümmetin mîrâcını kıldım namaz” dizeleriyle ifade ettiği gibi namaz, müminin miracıdır.

Namaz; dinimizin direği, gözümüzün nuru, kalbimizin huzurudur. Allah'ı anmanın en güzel şekli, ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamberimizin buyurduğu üzere "Namaz, kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameldir. Namaz mümini koruyan manevî bir zırhtır. Huşû içinde kılınan namaz, mümini hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı, büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir. Müminin dirilişi ancak namazla olur. Mümin namazla huzura erer. Rabbiyle olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır, ruhlarımız namazla kemale erer. Sıradanlaşan hayatlarımız namazla bereketlenir. Cennetin kapıları bize namazla açılır.

Etiketler : namaz insan ibadet

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