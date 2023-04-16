Kuran'ı anlayın ve yaşatın

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16 Nisan 2023 Pazar 10:13:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 10:13:00

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Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dînî, hukûkî ve ahlâkî alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada, barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır.

Yüce Rabbimiz, "Dinde zorlama yoktur" buyurarak, herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: "Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin; sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler." Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış yüklü mesajlarını bütün insanlığa hikmetli bir dil ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz.

Etiketler : allah kuranı kerim müslüman
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