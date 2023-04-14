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Kelime-i şehâdet imanın özüdür
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14 Nisan 2023 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 09:32:00

Kelime-i şehâdet imanın özüdür

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Kelime-i şehâdet, Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.

Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür. Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz. Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen... Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden... İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu... Kelime-i şehâdet, üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmet-i Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz.

Etiketler : kelimei şehadet iman islam

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