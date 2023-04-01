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01 Nisan 2023 Cumartesi 09:38:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 09:38:00

Kefaret orucu nedir?

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Ramazan'da özürsüz olarak oruç tutmamak günahtır.

Müslüman kişinin mazeretsiz olarak oruç yemesi son derece uzak ihtimaldir. Bununla birlikte Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten oruç yemek, Ramazan'ın saygınlığını ihlal etmek anlamına geleceği için kefaret ödemek gerekir. Kefaret için genel olarak önerilen üç seçenekten sadece ikisinin günümüzde tatbik imkanı vardır ki, bunlardan birisi iki ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmaktır. Toplumsal şartlar gereği ve bir anlamda köleliğin kaldırılması hedefine yönelik olarak önerilen köle azat etme seçeneği köleliğin ortadan kalkmasıyla uygulama dışı kalmıştır.

Etiketler : kefaret orucu oruç tutma ramazan

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