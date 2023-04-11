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11 Nisan 2023 Salı 10:27:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 10:27:00

Kardeşliğimiz bereketlensin

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Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” çağrısıyla zekât ibadetine dikkat çekti.

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da "Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin" çağrısıyla zekât ibadetine dikkat çekti. Hayırsever milletimizin emanet ettiği zekâtları başta deprem mağduru kardeşlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Vatandaşlar müftülükler aracılığıyla, din görevlileri rehberliğinde ya da vakfın kurumsal internet sitesi üzerinden zekâtlarınızı verebilirsiniz. Deprem bölgesinde yardıma muhtaç vatandaşlar için çağrıda bulunan Diyanet Vakfı, şunları kaydetti: "Ramazan'ın manevi iklimini fırsat bilerek, el birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti. Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden. Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz olsun."

Etiketler : türkiye diyanet vakfı zekat ibadet

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